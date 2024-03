Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mehrere Leichtverletzte bei Unfall in Habinghorst

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Am Urnenfeld/Westerholtstraße sind heute Morgen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel und drei Kinder, die mit im Auto waren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 38-jähriger Mann aus Marl gegen 8 Uhr mit einem Kleintransporter von der Westerholtstraße auf die Straße Am Urnenfeld abbiegen - und stieß dabei mit der Autofahrerin zusammen, die Am Urnenfeld in Richtung B235 unterwegs war. Der 38-Jährige blieb unverletzt, die 40-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung/Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Drei Kinder im Alter von 11, 12 und 17 Jahren wurden ambulant versorgt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell