POL-RE: Herten: Polizei sucht Zeugen - ein Mann schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Herten An der Ewaldstraße kam es am Dienstag zu zwei Einbrüchen. Am Morgen oder Vormittag traten ein Unbekannte die Tür zu einem Bürogebäude auf einem Friedhofsgelände ein. Hier wurde nichts entwendet. Im Nahbereich brachen Unbekannte in ein Wohnhaus ein. Dazu wurde das Küchenfenster eingeworfen und die Haustür eingetreten. Als Beute nahmen die Einbrecher Schmuck und Bargeld mit. ...

mehr