POL-RZ: Vollsperrung nach LKW- Unfall aufgehoben

Ratzeburg (ots) - 12. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 12.12.2023 - Ahrensburg Heute Nacht (12. Dezember 2023) kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Parfümerie in der Hamburger Straße in Ahrensburg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die Eingangstür einer Drogerie gewaltsam mit einem Gullydeckel durch unbekannte Täter geöffnet. Der oder die Täter entwendeten hochwertige Parfümflaschen und ...

