Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbrüchen in Geschäfte gesucht

Ratzeburg (ots)

12. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 12.12.2023 - Ahrensburg

Heute Nacht (12. Dezember 2023) kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Parfümerie in der Hamburger Straße in Ahrensburg.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die Eingangstür einer Drogerie gewaltsam mit einem Gullydeckel durch unbekannte Täter geöffnet. Der oder die Täter entwendeten hochwertige Parfümflaschen und flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Heute Vormittag wurde ein weiterer Einbruch in der Straße "Rondeel" gemeldet. Hier öffneten in der letzten Nacht unbekannte Täter ein Oberlicht eines Imbisses gewaltsam. Hier wurde die Kasse aufgebrochen und Geld in unbekannter Höhe entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell