Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

An der Ewaldstraße kam es am Dienstag zu zwei Einbrüchen. Am Morgen oder Vormittag traten ein Unbekannte die Tür zu einem Bürogebäude auf einem Friedhofsgelände ein. Hier wurde nichts entwendet. Im Nahbereich brachen Unbekannte in ein Wohnhaus ein. Dazu wurde das Küchenfenster eingeworfen und die Haustür eingetreten. Als Beute nahmen die Einbrecher Schmuck und Bargeld mit. Zusammenhänge zwischen den Einbrüchen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Recklinghausen

Mit diversen Mobiltelefonen, Tabletcomputern und Laptops flüchteten unbekannter Einbrecher zwischen dem vergangenen Freitag und Dienstag. Die Täter hebelten die Eingangstür zu einem Firmengebäude an der Paulusstraße auf. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

Zwischen dem vergangenen Wochenende und Dienstagmittag, wurden mehrere Lauben einer Kleingartenanlage an der Talstraße aufgebrochen - in einigen Fällen blieb es beim Versuch. Die Unbekannten nahmen zumeist Gartengeräte mit. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Die Kripo übernimmt die Ermittlungen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

