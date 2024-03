Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte bei Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Im Kreisverkehr an der Marienstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 65-jähriger Mann aus Recklinghausen gegen 14.35 Uhr von der Marienstraße (stadteinwärts) in den Kreisverkehr gefahren. Als ein 74-jähriger Autofahrer aus Herne ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren wollte, kam es zum Unfall. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, sein 30-jähriger Beifahrer aus Recklinghausen wurde leicht verletzt. Der 74-Jährige blieb offenbar unverletzt. Der Sachschaden wird auf gut 10.000 Euro geschätzt.

