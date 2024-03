Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge Männer nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Johannesstraße/Batenbrockstraße ist am späten Dienstagabend ein Autofahrer gegen einen Baum geprallt. Anschließend sind mehrere Insassen aus dem Auto ausgestiegen - und weggerannt. Nach den Personen wird gesucht, vor allem nach dem Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer des schwarzen VW Polo gegen 23.10 Uhr von der Johannesstraße nach links auf die Batenbrockstraße abgebogen - und dabei verunglückt. Zeugen hatten den Unfall gehört und daraufhin mehrere Personen wegrennen sehen. Die Angaben der Personen gehen etwas auseinander, genauso wie die Beschreibungen. Aktuell wird von mindestens drei Personen ausgegangen, die in dem Auto saßen. Sie wurden als Jugendliche/junge Erwachsene beschrieben - und sind in Richtung Klosterstraße bzw. Gungstraße geflüchtet. Einer soll eine grüne Jacke mit gelben Streifen an den Schultern getragen haben, ein anderer war demnach dunkel gekleidet (schwarze Jogginghose, schwarzer Hoodie). Wie sich herausstellte, war der VW Polo seit kurzem "außer Betrieb gesetzt", also nicht mehr zugelassen. Die Kennzeichen, die sich an dem Auto befanden, waren gestohlen. Der Pkw wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte bislang keiner der Insassen gefunden werden. Auch deshalb werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben machen können und Hinweise auf die jungen Männer geben können, die in dem Auto saßen. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

