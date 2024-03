POL-RE: Recklinghausen: Drei leicht Verletzte nach Auseinandersetzung

Recklinghausen (ots) - Herten: Unbekannte Täter sind am späten Montagvormittag in eine Erdgeschosswohnung auf der Poststraße eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld. Eine Zeugin hatte gegen 11.35 Uhr verdächtige Geräusche gehört und daraufhin zwei Personen im Flur sehen können, die aus dem Haus rannten und in Richtung Bergstraße flüchteten. Ob es sich bei den Beiden tatsächlich um die Täter handelt, ist unklar. ...

