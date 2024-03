Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Haltern am See: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten:

Unbekannte Täter sind am späten Montagvormittag in eine Erdgeschosswohnung auf der Poststraße eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld. Eine Zeugin hatte gegen 11.35 Uhr verdächtige Geräusche gehört und daraufhin zwei Personen im Flur sehen können, die aus dem Haus rannten und in Richtung Bergstraße flüchteten. Ob es sich bei den Beiden tatsächlich um die Täter handelt, ist unklar. Beschreibung der Tatverdächtigen: 1) männlich, groß, kräftige Statur, schwarze Kapuzenjacke. 2) vermutlich männlich, kleiner als der andere Tatverdächtige, sehr schmal gebaut, kurze Haare, schwarze Kapuzenjacke. Wer Angaben zu den Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Haltern am See:

Auf der Flaesheimer Straße wurde am Montagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter gingen in den Garten - und hebelten von dort eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach Diebesgut. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen Bargeld, eine Rolex-Armbanduhr und diverse Handtaschen.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

