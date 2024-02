Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter schlägt auf Hund und Halter ein

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am Sonntagnachmittag (25. Februar) führte ein Geilenkirchener gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung auf dem Wurmweg zwischen den Tennisanlagen und Burg Trips mehrere freilaufende Hunde aus. Gegen 17.45 Uhr kam den Spaziergängern ein junger Mann entgegen, der sich von den Hunden gestört fühlte und einem der Tiere mit der flachen Hand vor die Schnauze schlug. Daraufhin entwickelte sich zwischen dem Unbekannten und den Hundehaltern ein Streit, der zunächst verbal verlief. Nachdem die Hundehalter den Parkplatz an Burg Trips erreicht hatten, bemerkten sie, dass der unbekannte Mann ihnen gefolgt war. Dieser schlug dem 55-Jährigen dort unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn. Danach entfernte er sich wieder zu Fuß über den Wurmweg in Gehrichtung Innenstadt. Der Schläger war zirka 20 bis 25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er hatte eine athletische Figur, sprach hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent und trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe mit dem Schriftzug "Lonsdale" sowie weiße Schuhe mit neongrünen Streifen. Zur Klärung der Tat werden Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen können, gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02425 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell