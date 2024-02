Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 24.02.2024

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Unterbruch - E-Bike aus Innenhof entwendet

Zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr des 23.02.2024 entwendeten Unbekannte auf der Wassenberger Straße in Heinsberg-Unterbruch ein E-Bike. Das E-Bike war mittels Fahrradschloss gesichert und stand im Innenhof einer Fahrradwerkstatt. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zum Vorfall machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es ist auch möglich, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Geilenkirchen-Niederheid - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit vom 22.02.2024 11:00 Uhr bis 23.02.2024 09:00 Uhr brachen Unbekannte die Türe einer Werkstatthalle auf der Max-Planck-Straße in Geilenkirchen-Niederheid auf und entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zum Vorfall machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es ist auch möglich, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Wegberg-Wildenrath - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 23.02.2024 um 14:30 Uhr kam es in Wegberg-Wildenrath auf der B 221 in Höhe des Zubringer Friedrich-List-Allee zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 39 jährige Fahrzeugführerin übersah beim Linksabbiegen einen von links kommenden bevorrechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Hierbei wurde eine 62 jährige Fahrzeugführerin leicht im Brustbereich verletzt. Sie sucht eigenständig einen Arzt auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

i.A. Dürrmann, PHK

