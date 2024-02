Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pakete mit Fahrzeugteilen aus Pkw gestohlen

Erkelenz (ots)

Unbekannte schlugen an einem auf der Atelierstraße abgestellten Pkw eine Scheibe ein, gelangten so in den Fahrzeuginnenraum und stahlen hieraus zwei Pakete, in denen sich ein Vergaser, ein Benzinhahn sowie eine Scheinwerferabdeckung befanden. Zudem fiel ihnen Münzgeld in die Hände. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend (21. Februar), 18.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (22. Februar), 07.20 Uhr.

