POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein elfjähriges Mädchen wurde am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ahlhorn leicht verletzt. Das Mädchen aus Großenkneten befuhr mit einem Fahrrad den Mühlsteinring in Richtung "Am Lemsen" und wollte die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß ...

mehr