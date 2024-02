Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radlader gestohlen

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter stahlen am Donnerstagabend (22. Februar) einen an der Humboldtstraße abgestellten weißlackierten Radlader. Auf vorliegenden Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie die Täter sich gegen 20.45 Uhr dem Fahrzeug näherten und sich zirka 10 Minuten lang daran zu schaffen machten. Danach fuhren sie mit dem Radlader in Fahrtrichtung Siemensstraße davon. Einer der Männer war etwa 30 bis 35 Jahre alt und trug weiße Sneaker sowie eine Jacke mit Pelzbesatz. Sein Komplize war zirka 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Mütze und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum in Rede stehenden Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell