Heinsberg (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 20. Februar (Dienstag), 20.30 Uhr, und dem 21. Februar (Mittwoch), 14 Uhr, traten unbekannte Personen an zwei Fahrzeugen, die an der Westpromenade auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt waren, die Windschutzscheiben ein. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr