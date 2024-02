POL-HS: Gestohlenes Fahrzeug in den Niederlanden aufgefunden

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Nachdem unbekannte Täter am Dienstag (20. Februar) gegen 15.30 Uhr in der Adolfstraße an einem auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte abgestellten Pkw eine Scheibe eingeschlagen hatten, entwendeten sie aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

