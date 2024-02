POL-HS: Kleinkraftrad aus Abstellraum gestohlen

Selfkant-Tüddern (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 12. Februar, 15 Uhr, und dem 20. Februar, 10.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein am Höfgensweg gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten im Wohn- und Küchenbereich mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob die Täter Beute machen konnten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr