Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gestürzter Radfahrer verstorben

Zeugen gesucht

Heinsberg-Karken (ots)

Am vergangenen Donnerstag (15. Februar) machte ein 86-Jähriger mit seiner Ehefrau eine Fahrradtour. Am Nachmittag fuhren die Eheleute auf der Straße End aus Fahrtrichtung Steinkirchen kommend in Fahrtrichtung Karken. Kurz vor der Kreuzung End/Auenhof verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Sowohl die Ehefrau als auch zwei Autofahrer, die zwischenzeitlich die Unfallstelle passierten, halfen dem älteren Mann wieder auf. Einer der Ersthelfer fuhr den Senior schließlich nach Hause. Am Abend bekam dieser jedoch ernstere gesundheitliche Probleme und musste schließlich doch zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, in dem er Sonntagnachmittag (18. Februar) verstarb. Die Polizei bittet nun darum, dass sich Zeugen des Sturzes, vor allen Dingen aber die Ersthelfer, als Zeugen melden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

