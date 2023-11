Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Goldkette nach Altstadtbesuch geraubt

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Samstag, 4. November, gegen 1.50 Uhr einen 18-Jährigen beraubt.

Der junge Mann war aus der Altstadt kommend auf der Treppe in Richtung Weiherstraße unterwegs, als ihn zwei Männer von hinten ansprachen. Am Fuße der Treppe habe einer der beiden Männer an seinen Hals gefasst und eine Goldkette abgerissen. Kurz drauf habe er Pfefferspray oder ähnliches in die Augen gesprüht bekommen. Beide Männer seien in Richtung Lüpertzender Straße geflüchtet.

Der 18-Jährige beschreibt den Täter, der die Kette von Hals gerissen hat, wie folgt: circa 30 Jahre alt, dunkle Haare und langer Bart, dunkler Teint. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen und dunkle Arbeitskleidung getragen. Der zweite Mann soll ebenso ausgesehen haben, aber keinen Bart tragen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell