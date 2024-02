POL-HS: Mercedes Sprinter gestohlen

Wegberg-Berg (ots) - Unbekannte Personen verschafften sich am frühen Montagmorgen (19. Februar) um kurz nach 3 Uhr in der Hospitalstraße Zugang zum Gelände des Bauhofs und drangen dort gewaltsam in eine Lagerhalle ein. Hierbei lösten sie einen Alarm aus. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

