POL-PPMZ: Mainz-mehrere Aufzüge im Bereich Mainz am Samstag, mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen

Mainz (ots) - Am gestrigen Vormittag kam es im Zeitraum von ca. 7 Uhr bis 14 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Aubachstraße. In Abwesenheit der Bewohner gelangten der oder die Täter über ein straßenabgewandtes Fenster in 1,80 m Höhe welches sie zuvor aufgehebelt hatten,in das Haus. Sie durchsuchten das Anwesen und entwendeten Bargeld und Schmuckgegenstände. Wenn sie im genannten Zeitraum ...

