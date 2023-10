Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rauchmelder am Sonntagmorgen ausgelöst - Wohnung verraucht

Sprockhövel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (22.10.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 4:30 Uhr mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" zu einem Mehrparteienhaus am Gedulderweg alarmiert. In einer der Wohnungen kam es aufgrund einer Rauchentwicklung zur Auslösung der Rauchmelder. Ursächlich waren angebrannte Speisen auf einem Herd. Die Feuerwehr führte den Bewohner aus der verrauchten Wohnung ins Freie, nahm den Topf vom Herd und belüftete Hausflur und Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Der Bewohner wurde vom anwesenden Rettungsdienst untersucht; ein Transport in eine Klinik erfolgte jedoch nicht.

Der Einsatz war vor Ort nach rund 30 Minuten beendet. Eingesetzt war ein Löschzug mit drei Fahrzeugen und elf ehrenamtlichen Feuerwehrkräften.

Des Weiteren rückte die Feuerwehr bereits am Freitagnachmittag (20.10.23) gegen 16:30 Uhr zur Beseitigung einer Ölspur auf der Hattinger Straße aus. Durch ein Defekt an einem Fahrzeug, welches im Verlauf ermittelt werden konnte, entstand eine Verunreinigung auf einer Länge von rund 50 Metern. Der Bereich wurde mit Bindemittel abgestreut.

