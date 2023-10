Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW fährt in umgestürzten Baum

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 5.25 Uhr zur Albringhauser Straße gerufen. Dort war in den frühen Morgenstunden ein Baum über die Fahrbahn gestürzt. In der Dunkelheit hat eine PKW-Fahrerin diesen Baum nicht gesehen und ist mit diesem kollidiert. Die Fahrerin blieb dabei glücklicherweise unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und beseitigte den Baum mittels Motorsäge.

