Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Strohballen entzünden sich erneut

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 17.40 Uhr erneut zur Gevelsberger Straße gerufen. Dort hatten die Einsatzkräfte bereits am Sonntag brennende Strohballen gelöscht. Diese hatten sich am Dienstagabend erneut entzündet. Die Reste dieser Strohballen wurden von den Einsatzkräften auseinandergezogen und abgelöscht. Während des Einsatzes war die Gevelsberger Straße in beide Fahrtrichtungen für den Straßenverkehr gesperrt. Gegen 20.50 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

