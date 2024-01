POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Autofahrer kollidiert auf der B36 mit Leiplanke - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Polizeibeamte des Polizeireviers Philippsburg wurden am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Angehörigen zweier Familien in die Hans-Thoma-Straße in Philippsburg gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die Mitglieder der Familien aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im Rahmen dieser ...

mehr