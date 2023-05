Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Gruibingen - Betrunken im Auto und zu Hause

Eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin musste am Donnerstag in Gruibingen ihren Führerschein abgeben.

Gegen 3.15 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in Göppingen in der Boller Straße eine Betrunkene in ihr Auto gestiegen und in Richtung Gruibingen weggefahren sei. Die Polizei suchte nach dem VW und sah das Fahrzeug in Gruibingen. Die Polizisten trafen die mutmaßliche Fahrerin an ihrer Wohnanschrift an. Sie gab zu, gefahren zu sein. Da sie deutlich betrunken war, musste sie eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Die Frau sieht jetzt einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Info: Mit einer Teilnahme am Straßenverkehr im berauschten Zustand gefährden sich Verkehrsteilnehmer nicht nur selbst, sondern insbesondere auch andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Um Gefährdungen und Schädigungen zu vermeiden, sollte ein Fahrtantritt unter allen Umständen nur im "nüchternen" Zustand erfolgen.

