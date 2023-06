Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Zugang zu zwei Pkw verschafft

Velen (ots)

Tatort: Velen, Schwester-Clematia-Straße und Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße;

Tatzeit: zwischen 04.06.2023, 19.00 Uhr, und 05.06.2023, 08.00 Uhr;

In Velen ist ein Unbekannter in der Nacht zu Montag in mehrere geparkte Autos eingedrungen. Neben der bereits gemeldeten Tat (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5525544) ereignete sich ein ähnlich gelagerter Fall ebenfalls an der Schwester-Clematia-Straße. Zu einem weiteren kam es unweit davon an der Droste-Hülshoff-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hat der Täter bei den beiden letztgenannten Vorgängen nichts aus den Fahrzeugen gestohlen. Wie er jeweils ins Innere der Pkw gelangte, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

