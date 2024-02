Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fünf Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (22. Februar) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17 Uhr über einen Brand in einem an der Josef-Gaspers-Straße gelegenen sechsstöckigen Mehrfamilienhaus informiert. Der Brandherd befand sich in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Insgesamt fünf Personen erlitten durch Rauchgasinhalation leichte Verletzungen. Zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, sicherte vor Ort Spuren, befragte Zeugen und nahm im Zuge dessen einen Bewohner des Hauses vorläufig fest. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurde versiegelt.

