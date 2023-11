POL-DA: Riedstadt: Einbrecher mit Hunger?

Worfelden (ots) - Gleich zwei Mal brachen Täter ein. Die Kriminellen schlugen am Montag (13.11.) in der Frankfurter Straße zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr und in der Nacht auf Dienstag (14.11.) in der Rheinstraße um 01:40 Uhr zu. In beiden Fällen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu Haus und Wohnung. Sie durchwühlten verschiedene Räume und erbeuteten Schmuck und Geld. In der Rheinstraße wurden ...

