Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Einbrecher schlagen zu

Groß-Rohrheim (ots)

Am gestrigen Montag (13.11.) verschafften sich Kriminelle im Laufe des Tages gewaltsam Zugang zur Wohnung in der Straße "Die Neuwiese". Die ungebetenen Gäste durchwühlten die Wohnung und konnten mit Geld und Schmuck unerkannt fliehen. Die Ermittlungen dauern an.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet. Hinweise können über die Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell