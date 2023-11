Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Täter stehlen 1000 Liter Diesel von Mülldeponie

Lampertheim (ots)

Zwischen dem 04.11. und dem 11.11. brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Bereich "Außerhalb-Marau" ein. Die Täter brachen das Zugangstor auf und beschädigten es. Aus der Lagerhalle selbst wurden neben Werkzeug auch circa 1000 Liter Diesel entwendet. Wie der Kraftstoff letztlich abtransportiert wurde, ist derzeit unbekannt. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt mitteilen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

