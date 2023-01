Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pollhagen/Wiedensahl/Loccum - Entlaufende Huskys sorgen für Unruhe

Nienburg (ots)

(KEM) Seit gestern Abend sorgten zwei entlaufene Huskys für Unruhe in Pollhagen, Wiedensahl sowie in den sozialen Netzwerken. Besorgte Bürger fürchteten gestern Abend zwei kleine freilaufende Wölfe im pollhäger Ortskern. Am heutigen Morgen wurden zudem in Wiedensahl zwei auf der K44 sitzende Tiere gesichtet, bei denen es sich angeblich um Wölfe handeln sollte. Ein verletztes Tier solle von dem zweiten beschützt worden sein.

Die Polizei erhielt bereits gestern Nacht den Hinweis, dass es sich um zwei entlaufene Huskys handeln dürfte. Trotz intensiver Suche hat die Polizei die Tiere nicht aufgefunden. Die beiden Hunde konnten erst am heutigen morgen zwischen Loccum und Wiedensahl in Höhe der Mülldeponie von den Besitzern eingefangen werden. Einer der Hunde war tatsächlich verletzt, die Ursache ist noch unklar. Die Besitzer wollten ihre Vierbeiner unverzüglich zum Tierarzt bringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell