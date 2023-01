POL-NI: Husum - Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Nienburg (ots) - (KEM) Bislang unbekannte Täter scheiterten bei ihrem Versuch, im Zeitraum von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagabend, 19 Uhr, in eine Apotheke am Führser Mühlweg in Langendamm einzubrechen. Der oder die Täter versuchten eine zweiflügelige Glastür aufzudrücken, was jedoch misslang. Der Inhaber stellte am Sonntagabend einen Spalt an der Tür sowie einen Defekt an der Elektronik der Türöffnung fest ...

