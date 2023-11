Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Worfelden: Doppelschlag durch Einbrecher

Worfelden (ots)

Gleich zwei Mal brachen Täter ein. Die Kriminellen schlugen am Montag (13.11.) in der Frankfurter Straße zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr und in der Nacht auf Dienstag (14.11.) in der Rheinstraße um 01:40 Uhr zu. In beiden Fällen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu Haus und Wohnung. Sie durchwühlten verschiedene Räume und erbeuteten Schmuck und Geld.

In der Rheinstraße wurden durch die Diebe sogar die schlafenden Bewohner geweckt, was die Kriminelle in die Flucht schlug. Die Polizei rät in solchen Fällen auf sich aufmerksam zu machen und den Notruf 110 zu wählen. In keinem Fall sollte die Konfrontation zu den meist rücksichtslos agierenden Täter gesucht werden.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise werden über Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

