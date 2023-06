POL-MFR: (708) Sexuelle Belästigung einer 14-Jährigen - Zeugen gesucht

Burgbernheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag (15.06.2023) auf Freitag (16.06.2023) brachen Unbekannte in fünf Firmengebäude in Burgberrnheim (Lkrs. Neustadt/Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Polizei sucht Zeugen. In den Nachtstunden drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in mehrere Firmen ein, indem sie jeweils im Erdgeschoss gelegene Fenster beschädigten ...

mehr