POL-MFR: (707) Mehrere Firmeneinbrüche in Burgberrnheim - Zeugenaufruf

In der Nacht von Donnerstag (15.06.2023) auf Freitag (16.06.2023) brachen Unbekannte in fünf Firmengebäude in Burgberrnheim (Lkrs. Neustadt/Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In den Nachtstunden drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in mehrere Firmen ein, indem sie jeweils im Erdgeschoss gelegene Fenster beschädigten und sich hierdurch Zugang zum Gebäude verschafften. Die Unbekannten durchsuchten die Innenräume mehrerer Gewerbegebäude in der Industriestraße, Gewerbestraße, Rothenburger Straße und der Straße "Im Grund". Teilweise hebelten sie weitere Innentüren auf und versuchten, einen Tresor zu öffnen.

Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die im Bereich der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

