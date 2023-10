Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeug aus zwei Kleintransportern gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst / Sennestadt - Aus einem Opel Vivaro in der Danziger Straße sowie aus einem Ford Transit im Naheweg wurde Werkzeug entwendet. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12.10.2023, entwendeten Unbekannte aus einem Opel Vivaro in der Danziger Straße, in Höhe der Stolper Straße, Werkzeug. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:05 Uhr am Mittwoch, den 11.10.2023, und 06:45 Uhr am Donnerstag, 12.10.2023.

In der darauffolgenden Nacht auf Freitag, den 13.10.2023, entwendeten Täter Werkzeug aus einem Ford Transit Custom, der im Naheweg, im Bereich zwischen dem Lahnweg und dem Nagoldweg, geparkt stand. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:30 Uhr am Donnerstag und 02:20 Uhr am Freitag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

