Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch am Montagabend auf der Griesheimer Straße konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 21.45 Uhr einen Schatten vor einem Fenster bemerkt und Geräusche gehört. Als er genauer nachschaute, sah er einen Mann, der aus einem Fenster in der Nachbarschaft stieg und wegrannte. Wie sich herausstellte, war in die Wohnung eingebrochen und diese durchwühlt worden. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Dank der schnellen Alarmierung der Polizei und einer Personenbeschreibung konnten die Beamten in Tatortnähe einen 26-jährigen Verdächtigen antreffen - und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell