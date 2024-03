Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Geldbörse aus Wohnung gestohlen

Recklinghausen (ots)

Am Montag wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Dortmunder Straße bestohlen.

Zur Mittagszeit, gegen 11.30 Uhr, klingelte ein Unbekannter bei ihr an und gab vor, dass ihm jemand einen Schlüssel aus der Wohnung über ihr habe runterwerfen wollen. Dieser Schlüssel sei nun auf ihrem Balkon gelandet. Noch während er ihr die angeblichen Geschehnisse erklärte, schob er die Frau in ihre Wohnung und in Richtung Balkon. Er sah kurz hinaus, gab an, sich vertan zu haben und verließ schnell die Wohnung. Danach fiel der Frau auf, dass ihre Geldbörse entwendet wurde.

Beschreibung des Mannes:

schlank, 1,75m - 1,80m groß, eventl. dunkle Haare, dunkle Hose, dunkle Jacke, Tasche, sprach akzentfrei Deutsch

Einer aufmerksamen Zeugin fiel kurz vor der Tat ein Mann auf, der in Höhe eines Lebensmittelgeschäfts, Ecke Beethovenstraße stand. Er war ca. 1,80m groß und 40-45 Jahre alt, hatte grau meliertes Haar (bedeckt mit einer Kapuze), 3- Tage-Bart, Jogginghose, etwas längere Jacke in grau, Umhängetasche.

Wer hat die beiden Verdächtigen noch bemerkt oder kann weitere hilfreiche Hinweise geben. Die Polizei nimmt alle Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. - Holen Sie Nachbarn hinzu, sollten Sie doch an ihrer Tür bedrängt werden. Machen Sie sich lautstark im Hausflur bemerkbar. - Scheuen Sie sich nicht im Zweifel den Notruf der Polizei zu wählen (110). Auch, wenn Sie sich unsicher sind. Rufen Sie die Leitstelle der Polizei an. Die Kolleginnen und Kollegen sind geschult und wissen um die Umstände. Sie beraten Sie gern und schicken Ihnen auch Hilfe. - Beraten Sie Ihre Angehörigen/ Freunde/ Bekannten und weisen Sie sie auf mögliche Betrugsversuche und Trickdiebstähle hin. Proben Sie ggf. solch eine Situation mit ihnen.

Weiter Hinweise und Hilfestellungen finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/schutz-fuer-senioren https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/senioren-im-fokus-dreister-betrueger/

