Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannter reißt Frau Tasche aus der Hand

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Montagnachmittag auf der Arenbergstraße unterwegs waren und Angaben zu einem Raub machen können. Eine 63-jährige Gladbeckerin war gegen 17.30 Uhr zu Fuß unterwegs - im Bereich des dortigen Parkplatzes riss ihr plötzlich ein unbekannter Täter von hinten die Stofftasche aus der Hand und rannte in Richtung Wald davon. Der Täter konnte nicht genauer beschrieben werden. In der Stofftasche waren neben einer Mütze und Handschuhen auch ein Handy (Samsung Galaxy). Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben oder Angaben zu dem Vorfall selbst machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

