POL-DA: Mühltal: Festnahme nach Beschädigung von Wahlplakat

Oberzent (ots) - Eine Spielhalle in der Kirchstraße geriet in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (27.01.) und Dienstagmorgen (30.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Spielhalle, brachen dort anschließend diverse Spielautomaten auf und erbeuteten hierbei mehrere tausend Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige ...

