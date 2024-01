Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Einbruch in Spielhalle/Automaten im Visier

Oberzent (ots)

Eine Spielhalle in der Kirchstraße geriet in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (27.01.) und Dienstagmorgen (30.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Spielhalle, brachen dort anschließend diverse Spielautomaten auf und erbeuteten hierbei mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell