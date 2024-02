POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Dinslaken (ots) - Am vergangenen Mittwoch kam es auf der Helenenstraße in Dinslaken-Bruck zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 16-jähriger Voerder leichte Verletzungen zuzog. Der Jugendliche war gegen 7.45 Uhr mit seinem Rad auf der Helenenstraße, von der Dianastraße kommend in Richtung Agnesstraße. Hier ...

