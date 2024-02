Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Weitere Festnahme nach Raubüberfällen in der Weseler Innenstadt

Wesel (ots)

Wesel Nach zwei Raubüberfällen in der Nacht zum Samstag, den 10.02.2024, in der Weseler Innenstadt

(wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5713647),

einer Festnahme mit anschließender Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls eines 17- Jährigen aus Wesel, konnte die Kriminalpolizei nun einen weiteren Tatverdächtigen aus den Raubstraftaten ermitteln:

Bei der Kripo geriet ein 17- jähriger Jugendlicher aus Wesel ins Visier, der nicht nur den beiden Taten vom 10.02.2024 zugeordnet werden konnte, sondern der auch an einem weiteren Raubüberfall beteiligt gewesen sein soll:

Am 07.02.2024 waren gegen 18:25 Uhr ein 17- Jähriger und ein 15- Jähriger, beide aus Hamminkeln, an einem Schulhof an der Hamminkelner Landstraße von zwei Unbekannten unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert worden Bargeld heraus zu geben.

Einer der Täter hielt dem 17- Jährigen dabei ein Messer an den Hals. Die Täter durchsuchten die Kleidung der Jugendlichen und einen mitgeführten Rucksack und erbeuteten die Jacke des 17- jährigen Hamminkelners sowie Bargeld. Die Täter entfernten sich zu Fuß in Richtung Dorotheenpark.

Hier konnte einer der Jugendlichen den Täter identifizieren. Dabei handelt es sich um einen 17- Jährigen aus Wesel. Bei seiner Festnahme am 15.02.2024 und einer Durchsuchung seiner Wohnung konnte die Jacke aufgefunden werden, die er dem 17- jährigen Hamminkelner am 07.02.2024 raubte und die er bei den Raubüberfällen am Berliner-Tor-Platz und der Windstege getragen hatte. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Jugendliche auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Die Ermittlungen zu den anderen Tätern dauern weiter an.

