Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Pegel: "Schmierereien an Polizeistation sind respektlos"

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel zeigt sich schockiert über die Schmierereien an der Polizeistation in Torgelow:

"So eine Aktion ist eine Verunglimpfung unserer hart arbeitenden Polizeibeamtinnen und -beamten. Es ist beschämend, beleidigende Schriftzüge und vulgäre Zeichnungen direkt an die Polizeistation zu sprühen. Dies kann auch nicht als Meinungsäußerung abgetan werden, sondern zeigt deutlich eine Respektlosigkeit gegenüber unserer Polizei", so Innenminister Christian Pegel.

Mehr zu dem Vorfall können Sie der Pressemitteilung der Polizei entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5693141

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell