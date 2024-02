Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Flüchtiger Einbrecher festgenommen - Untersuchungshaft

Wesel (ots)

Am Samstag, den 17.02.2024, gegen 15.05 Uhr, wurde durch aufmerksame Nachbarn im Bereich des Dachsberger Weges in Kamp-Lintfort ein flüchtiger Einbrecher gemeldet. Dieser hatte zuvor versucht in ein Wohnhaus einzubrechen, bei dem die Hausbesitzer nicht zu Hause waren. Teile der Nachbarschaft hatten sofort die Verfolgung des Flüchtigen aufgenommen und anschließend wurde ein größerer Gartenbereich in der näheren Umgebung bis zum Eintreffen der Polizei gesichert. Ein eingesetzter Diensthund der Polizei konnte den Flüchtigen in einem der Gärten an der Fliederstraße aufspüren. Zunächst hatte der Mann noch falsche Personalien angegeben, die sich jedoch im Rahmen der Ermittlungen aufklären ließen. Dabei wurde dann festgestellt, dass gegen den 30-jährigen Mann mit serbischer Herkunft, mehrere Haftbefehle wegen gleichgelagerter Delikte vorlagen. Ihm wurden die bestehenden Haftbefehle am 18.02.2024 durch ein Gericht verkündet und der 30-Jahrige wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

