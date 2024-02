POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Diebstahl eines Toyota Lexus

Rheinberg (ots) - Am Dienstagmittag, den 13.02.2024, gegen 13:30 Uhr, war ein 10- jähriges Mädchen aus Rheinberg auf dem Nachhauseweg an der Kreuzung Landwehr/ Unter dem Berg von einem unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen und aufgefordert worden in das Fahrzeug einzusteigen. Das Mädchen ist der Aufforderung nicht nachgekommen, schrie auf und rannte davon. Dies brachten die Eltern des Kindes am Abend des ...

