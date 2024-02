Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Festnahmen nach versuchtem räuberischen Diebstahl

Moers (ots)

Am Samstagabend (17.02.2024) gegen 19:50 Uhr versuchte eine Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäftes an der Moerser Straße drei Frauen aufzuhalten, die das Geschäft mit nicht bezahlter Kleidung verlassen wollten.

Die 52- jährige Verkäuferin aus Moers hatte zuvor drei Frauen beobachtet, die den Verkaufsraum eines Bekleidungsgeschäftes betraten und sich dann dort verteilten. Als alle drei das Geschäft verlassen wollten, wurde die Verkäuferin auf einen Artikel aufmerksam, der aus einer Einkaufstasche einer der Frauen herausschaute und nicht bezahlt worden war.

Die Moerserin versperrte den Frauen den Weg und forderte sie auf den Inhalt der Taschen vorzuzeigen. Dieser Aufforderung leisteten die Frauen keine Folge, sondern setzten körperlich zur Wehr. Es kam zu einem Handgemenge in deren Verlauf eine 66- jährige Frau aus Mönchengladbach die Verkäuferin am Arm verletzte und ihr ins Gesicht schlug. Eine 40- jährige Frau aus Grevenbroich nutzte diese Gelegenheit, um die mitgeführte Tasche mit dem Diebesgut an die dritte, unbekannte Frau zu überreichen, die zu Fuß in Richtung Römerstraße floh.

Die Flucht der 40- jährigen Grevenbroicherin und der 66- jährigen Mönchengladbacherin konnte verhindert werden.

Eingesetzte Polizeibeamte nahmen die Frauen zur Identitätsfeststellung mit zur Wache.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Sie sucht Zeugen, die Angaben zu der flüchtenden Täterin machen können. Sie wird wie folgt beschrieben:

- ca. 24-25 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden sind und bekleidet mit einem dunklen Mantel.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd (Ref. 240217-2048)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell