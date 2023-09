Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer nach Unfall mit jugendlichem Radfahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Mittwochmorgen mit einem Radfahrer zusammengestoßen ist - und nach einem kurzen Gespräch weiterfuhr. Ein 15-jähriger Schüler aus Dorsten wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche am Mittwoch, gegen 7.50 Uhr, mit einem Mountainbike auf dem Radweg der Vestischen Allee in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Bereich der Bahngleise kam ein Autofahrer - aus Richtung Bahnhof - gefahren und stieß mit dem Radfahrer zusammen, woraufhin der 15-Jährige stürzte. Der Autofahrer fragte den Jugendlichen, ob alles okay sei, notierte sich noch die Telefonnummer des Radfahrers und fuhr dann stadtauswärts weiter. Heute Morgen wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Der gesuchte Autofahrer war in einem schwarzen Pkw unterwegs, vermutlich Kombi. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 50 Jahre alt, normale Statur, braune Haare. Zum Kennzeichen ist nichts bekannt. Der Mann selbst oder wer Angaben zum Unfall bzw. dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

