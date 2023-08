Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2308072

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Am Freitag, 18. August 2023, kam es auf der Mettmanner Straße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Um 7:30 Uhr war der Fahrer eines schwarzen BMW X5 in Richtung Ratingen unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 140 von einem ihm entgegenkommenden weißen Kastenwagen touchiert wurde. Dabei wurde der linke Außenspiegel des BMW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Tatörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montag, 21. August 2023, kam es auf der Gerresheimer Straße in Hilden zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7:45 Uhr fuhr eine 10-jährige Schülerin mit ihrem Tretroller auf dem Fußweg in Richtung Hilden. Auf Höhe der Hausnummer 140 kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit dem Mädchen, als er aus einer Einfahrt fuhr. Die 10-Jährige stürzte durch den Aufprall zu Boden. Der Fahrer stieg aus und fragte das Mädchen, ob es verletzt sei und ob er die Polizei rufen solle. Das Mädchen antwortete, dass es ihm gut ginge und der Mann nicht die Polizei rufen brauche. Als die 10-Jährige in der Schule ankam, bemerkte sie, dass sie doch leichte Verletzungen davon getragen hatte.

Der Fahrer wird darum gebeten, sich zur weiteren Schadensregulierung bei der Polizei in Hilden zu melden: Telefon 02103 / 898-6410.

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 18. August 2023, kam es am Konrad-Adenauer-Platz in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 13 Uhr und 13:45 Uhr hat ein unbekanntes Fahrzeug ein parkendes graues VW Beetle Cabrio touchiert. Dieses weist deutliche Schäden am Heckstoßfänger auf. Der Unfallverursacher hatte sich von der Tatörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18. August 2023, kam es auf der Chopinstraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 23:30 Uhr am Donnerstag und 11:00 Uhr am Freitag hat ein unbekanntes Fahrzeug einen parkenden roten Ford Fiesta touchiert. Dieser weist deutliche Schäden am Heckstoßfänger, an der Heckklappe sowie am Rücklicht auf. Der Unfallverursacher hatte sich von der Tatörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

